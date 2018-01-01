%10 indirim ve vade farksız 6 taksit
Giriş Yap Üye Ol
Sepetinizde Ürün Bulunmuyor
Sepetinizde { basketSummary.totalItemCount } adet ürün var
{product.displayProductTitle}
{product.displayTotalPrice} {product.displayCurrency}
Sepet Toplamı {basketSummary.displayTotalPrice}
Hemen Al Sepete Git

Aradığınız Ürün Bulunamadı..
{ result.categoryName }
{ suggest.productTitle }
{ suggest.price.salePrice } { suggest.price.currency } { suggest.price.basePrice } { suggest.price.currency }
Daha fazla göster

EasyCep Öğretmenler Haftası

  • EasyCep mağazalarına gelerek telefonunu takas etmek isteyen öğretmenlere; 1.000 TL ve üzeri işlemlerinde kullanılmak üzere 250 TL değerinde hediye çeki verilecektir.
  • Takas işlemi kapsamında yeni cihaz alımı yaparken %10 indirim ve vade farksız 6 taksit imkanından yararlanabilirler. 
  • Kampanyadan yararlanmak isteyen kişiler takas işlemini gerçekleştireceklerinde "Öğretmen Kimliğini/Kartını" mağaza çalışanlarına göstermek zorundadır.
  • Kampanya, 21-27 Kasım tarihleri arasında (27 Kasım saat 23:59'a kadar) geçerlidir.
  • Kampanya sadece EasyCep Mağazalarında geçerlidir. 
  • EasyCep Bilişim ve Ticaret A.Ş. kampanya koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.