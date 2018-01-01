EasyCep Öğretmenler Haftası
- EasyCep mağazalarına gelerek telefonunu takas etmek isteyen öğretmenlere; 1.000 TL ve üzeri işlemlerinde kullanılmak üzere 250 TL değerinde hediye çeki verilecektir.
- Takas işlemi kapsamında yeni cihaz alımı yaparken %10 indirim ve vade farksız 6 taksit imkanından yararlanabilirler.
- Kampanyadan yararlanmak isteyen kişiler takas işlemini gerçekleştireceklerinde "Öğretmen Kimliğini/Kartını" mağaza çalışanlarına göstermek zorundadır.
- Kampanya, 21-27 Kasım tarihleri arasında (27 Kasım saat 23:59'a kadar) geçerlidir.
- Kampanya sadece EasyCep Mağazalarında geçerlidir.
- EasyCep Bilişim ve Ticaret A.Ş. kampanya koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.